закрыть
2 января 2017, понедельник, 12:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Капский: Раньше за клуб могли умереть, сейчас играют за деньги

6
  • 2.01.2017, 8:21
  • 3,097
Анатолий Капский
Фото с сайта fcbate.by

А жены некоторых игроков говорят главному тренеру БАТЭ, что он не разбирается в футболе.

В итоговом выпуске программы «PRO спорт. Итоги» на телеканале «Беларусь 5» председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал о футболистах, которые готовы отдать жизнь за клуб, а также выразил недоумение тем, что жены игроков учат главного тренера тому, кого ставить в состав.

— Для многих Борисов был не просто клубом, а местом, где пережиты лучшие минуты жизни и достигнуты наилучшие результаты. Лихтарович, Ермакович, Гончаренко, Глеб, Родионов — люди, которые готовы за клуб умирать.

Сейчас же появилось немало исполнителей, приходящих лишь из-за финансовых условий. Дошло, представьте, до того, что жены некоторых игроков на командном закрытии сезона говорили главному тренеру, будто он не разбирается в футболе и ставит не тех футболистов!

Хочу, чтобы у нас больше времени тратилось на созидание и работу. А не на распри и поиски виноватых. Каждый в первую очередь обязан спрашивать с себя: все ли сделал, чтобы получилось, всего ли себя отдал делу, — сказал Анатолий Капский.


Мнение

Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус