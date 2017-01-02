Неизвестный изменил надпись Hollywood в Лос-Анджелесе на Hollyweed 1 2.01.2017, 8:26

2,104

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Это слово можно перевести как «святая марихуана».

Неизвестный в новогоднюю ночь изменил надпись Hollywood, расположенную на склоне холма Маунт-Ли в Лос-Анджелесе, сообщает Reuters.

Надпись была изменена на Hollyweed. Это слово можно перевести как «святая марихуана».

Как рассказал агентству сержант Роберт Пайан из департамента полиции Лос-Анджелеса, для того чтобы получить такую надпись, неизвестный прикрыл материалом, похожим на брезент, отдельные участки букв «о».

Камеры наблюдения, сообщил правоохранитель, зафиксировали в новогоднюю ночь человека, одетого в черную одежду. Предположительно именно он изменил надпись. Если неизвестный будет пойман, ему грозит обвинение в проникновении на частную территорию.

Reuters отмечает, что в ноябре текущего года в ходе голосования жители штата Калифорния проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях. Однако на федеральном уровне это остается под запретом.