Неизвестный изменил надпись Hollywood в Лос-Анджелесе на Hollyweed

Неизвестный изменил надпись Hollywood в Лос-Анджелесе на Hollyweed1
- 2.01.2017, 8:26
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Это слово можно перевести как «святая марихуана».
Неизвестный в новогоднюю ночь изменил надпись Hollywood, расположенную на склоне холма Маунт-Ли в Лос-Анджелесе, сообщает Reuters.
Надпись была изменена на Hollyweed. Это слово можно перевести как «святая марихуана».
Как рассказал агентству сержант Роберт Пайан из департамента полиции Лос-Анджелеса, для того чтобы получить такую надпись, неизвестный прикрыл материалом, похожим на брезент, отдельные участки букв «о».
Камеры наблюдения, сообщил правоохранитель, зафиксировали в новогоднюю ночь человека, одетого в черную одежду. Предположительно именно он изменил надпись. Если неизвестный будет пойман, ему грозит обвинение в проникновении на частную территорию.
Reuters отмечает, что в ноябре текущего года в ходе голосования жители штата Калифорния проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях. Однако на федеральном уровне это остается под запретом.