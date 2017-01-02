Спасибо товарищу Путину за наше счастливое завтра 7 Игорь Чубайс, "Эхо Москвы"

2.01.2017, 8:49

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Игорь Чубайс

Несколько дней страна отдыхает, но, даже за новогодним столом люди спрашивали – почему Путин не ответил на американские санкции?

Известна версия, которую, со ссылкой на Трампа и, якобы, со ссылкой на западные СМИ, предлагает российская пропаганда. Он прост – «в отказе от ответных санкций мудрость и гениальность российского президента». Но мифология, нередко опровергается логикой и здравым смыслом. Пусть официальные пропагандисты в той же системе координат оценят предыдущий кремлевский ответ на западные санкции в форме запрета на импорт продовольствия, пусть оценят уничтожение российскими тракторами и бульдозерами 9 000 тонн импортных продуктов в стране, где 21 миллион граждан (плюс 4 миллиона бомжей) недоедают? Думаю, правильный ответ несколько иной.

… Вот о чем информируют украинские СМИ. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эйми Клобучар после визита в Украину отправились в Грузию, где 1 января заявили, что будут добиваться от Конгресса принятия более жестких санкций в отношении России и ее президента Владимира Путина.

«Мы надеемся сделать 2017-й годом ответственности за преступления. Пора сдержать Путина. Пришло время для новых санкций, которые тяжело ударят как по нему персонально, так и по энергетике России и банковскому сектору», — сказал в Тбилиси Грэм.

«Мы настоятельно призываем наших коллег принять более значимые и жесткие санкции против России из-за ее хакерских нападений на Соединенные Штаты», — сказал Маккейн, добавив, что существуют «очевидные доказательства» вмешательства именно России в электронные ресурсы Демократической партии США.

Так, может быть, отказ от ответных санкций – это попытка остановить цепь наказаний, которые могут последовать за вероятным вмешательством во внутренние дела другой страны?

Игорь Чубайс, "Эхо Москвы"