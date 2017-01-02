Forbes назвал самые дешевые туристические направления 2017 года 1 2.01.2017, 8:53

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Северный Вьетнам стал самым бюджетным туристическим направлением на 2017 год по версии Forbes.

Регион возглавил список из 21 позиции, опубликованный на сайте издания, пишет Lenta.ru.

В районах вдоль границы с Китаем — к северу от вьетнамской столицы Ханоя — жилье в частном секторе обойдется путешественнику в 10-15 долларов за ночь, а комната в общежитии примерно в пять долларов. За еду туристы заплатят от 50 центов до двух долларов за блюдо.

На втором месте рейтинга находится киргизская столица Бишкек. Проживание в частном секторе будет стоить там примерно 15 долларов, питание — от двух долларов. Ночь в традиционной юрте с двумя приемами пищи обойдется путешественнику в 20 долларов. Замыкает тройку португальский Лиссабон, где дешевое жилье оценивается примерно в 30 долларов за ночь.

На четвертом месте списка расположился Сеул, на пятом — Бухарест. В топ-10 рейтинга в порядке убывания также были включены мыс Кейп-Пойнт в ЮАР, остров Крит (Греция), филиппинский остров Палаван, населенный пункт Берли Хедс (штат Квинсленд, Австралия) и португальский Порту.