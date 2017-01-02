Работу кадровых агентств берут под контроль 12 2.01.2017, 9:27

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С нового года услуги по содействию в трудоустройстве могут осуществлять лишь кадровые агентства, включенные в госреестр.

Деятельность кадровых агентств регламентирована постановлением Совета министров № 855 от 22 октября 2016 года.

В перечне услуг по содействию в трудоустройстве отмечены следующие: консультирование по составлению резюме, его составление, редактирование и распространение; организация работы по профориентации безработного, содействие в подборе подходящего места работы и трудоустройстве, прохождении профобучения или получении дополнительного профобразования; предоставление информации о предложениях на рынке труда, о наличии свободных рабочих мест и требованиях нанимателя; организация собеседования с нанимателем и подготовка к нему; содействие в оформлении трудовых отношений, сообщает БелаПАН.

Для осуществления такой рода деятельности юрлица и ИП должны представить в Министерство труда и социальной защиты заявление о включении сведений в реестр. В течение десяти дней с момента приема заявления министерство должно принять решение и выдать соответствующее свидетельство.

Формы заявлений о включении сведений в реестр, внесении изменений и дополнений, выдаче дубликата свидетельства либо об исключении информации из реестра установлены постановлением Минтруда и соцзащиты № 68 от 25 ноября 2016 года.

Согласно поручению правительства владельцем реестра агентств по трудоустройству является Министерство труда и соцзащиты. Ему же дано право давать разъяснения по вопросам применения утвержденных постановлением положений.