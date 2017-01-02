закрыть
2 января 2017, понедельник, 12:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стрельба в клубе Стамбула: названы гражданства убитых

1
  • 2.01.2017, 9:40
  • 4,836

Опознаны 38 жертв вооруженного нападения в ночном клубе Стамбула.

Об этом передает агентство Anadolu со ссылкой на источники в Министерстве юстиций Турции.

Одиннадцать погибших были гражданами Турции. 1 человек имел двойное гражданство Турции и Бельгии.

7 жертв приехали в Турцию для празднования Нового года из Саудовской Аравии.

Трое погибших были из Ливана и трое из Ирака. При нападении были застрелены по двое граждан из Туниса, Индии, Марокко и Иордании.

При атаке погибли также граждане Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и одна гражданка России.

Одно тело остается неопознанным.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение. 

1 января полиция обнародовала первые данные о жертвах теракта в ночном клубе Reina. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу подтвердил информацию о том, что погибли 39 человек.

1 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым опроверг информацию о том, что нападавший был одет в костюм Санта-Клауса и сообщил, что нападавший оставил оружие в клубе.


Мнение

Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус