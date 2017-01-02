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В конгрессе США пообещали не дать Трампу отменить антироссийские санкции

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  • 2.01.2017, 9:55
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Конгресс США примет «решительные меры», если избранный президент страны попытается отменить санкции в отношении России.

Об этом в интервью ABC заявил член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф.

«Демократы и республиканцы, например сенатор Джон Маккейн и другие будут вместе поддерживать введение более жестких санкций», — добавил политик. По его словам, тех мер, которые приняла администрация Барака Обамы, недостаточно для сдерживания России.

Шифф, который входит в комитет по делам разведки, заявил, что ни в комитете, ни в американском разведывательном сообществе не ставят под сомнение, что российские власти организовали хакерскую атаку на США. Подвергая сомнению эти утверждения, Дональд Трамп подрывает собственный авторитет, считает политик.

29 декабря США ввели против России санкции в ответ на вмешательство в президентские выборы со стороны «российских хакеров». Под санкции попали ФСБ, ГРУ, Минобороны и несколько граждан РФ. Кроме того, из страны были высланы 35 российских дипломатов.


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