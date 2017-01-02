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В Гомеле елку украсили клетками с живыми петухами

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  • 2.01.2017, 9:57
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Накануне Нового года живая елка в самом прямом смысле этого слова появилась в средней школе № 1.

В преддверие года огненного петуха, эта самая птица оказалась не в лучших условиях. Видимо, желая угодить вышестоящему руководству, в одной из школ Гомеля бедных пернатых поместили в узкие клетки, сделав из них целые экспозиции. 

Здесь представлены петухи различных пород. Принадлежат они заводчику-коллекционеру породистых кур Елене Атрощенко

В школьном коридоре поставили более десяти клеток с пернатыми. Из некоторых даже сделали экспозиции. 

Но самый апогей человеческой фантазии — это несколько маленьких, узеньких клеточек с птицами, подвешенными как игрушки на ёлку. Под еловыми лапками их даже не особо заметно. Присутствие птиц на дереве выдают их крики. Вероятно, руководство школы не особо задумывалось об этике и гуманизме, отмечает Гомельский Зелёный портал.


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