В Киеве по подозрению в терроризме задержали гражданина России 2.01.2017, 10:15

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В Погранслужбе сообщили, что задержанный передан полиции.

В Киеве задержали гражданина России, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Россиянина разыскивал Интерпол, он передан полиции, сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным украинских пограничников, задержание произошло в аэропорту "Борисполь". Гражданин России прилетел туда из Стамбула.

Имя задержанного не сообщается. Известно, что ему 35 лет.

"Гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", - цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

В каких именно преступлениях террористической направленности его подозревают, неясно.