Нефтегазовые и торговые войны с РФ продолжатся и в новом году 3 2.01.2017, 10:25

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Экономическая политика белорусских властей в 2017 году по-прежнему будет определяться внешними факторами, от них же будет зависеть и вероятность реформ.

Такое мнение высказали БелаПАН эксперты, прогнозируя ситуацию в экономике в наступившем году.

"Предугадывать мысли и намерения властей сложно, однако пока все надежды на изменение экономической политики", — считает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова. По ее словам, это могут быть вынужденные реформы — например сокращение льготного кредитования из-за нехватки бюджетных средств.

Обращения властей к политике прежних лет в новом году возможны, но маловероятны, считает Борнукова "Скажем, если власти всерьез решат поднять зарплаты до 500 долларов, придется пожертвовать жесткой и независимой монетарной политикой Нацбанка", — полагает она.

Борнукова не ожидает решительных шагов в области реформирования госсектора, как того требует Международный валютный фонд, у которого Минск просит новый кредит. "На мой взгляд, главный камень преткновения в переговорах с МВФ — госсектор. Пока нет понимания, что без существенной его реструктуризации нас ждет еще пару лет рецессии. Тут я не ожидаю решительных шагов в 2017 году", — добавила она.

При этом эксперт не сомневается, что требования МВФ повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут выполняться. "Повышение тарифов на услуги ЖКХ прописано в бюджете, и правительство еще до озвучивания требований МВФ заявляло о намерениях довести возмещение затрат до 100% к концу 2018 года", — напомнила Борнукова.

Единственным направлением экономической политики властей, "с которым все более-менее ясно", представитель BEROC назвала изменения деловой среды. "На снижение налогов рассчитывать не приходится, на равные условия хозяйствования с госсектором для частников пока тоже надежды нет. Но вот количество проверок и контрольных мероприятий будет, скорее всего, снижаться", — считает она.

Что касается приватизации, то Борнукова уверена: в наступившем году ожидать оживления процессов в этой сфере не стоит. "Основная предпосылка для приватизации — сложное финансовое состояние госпредприятий и госбюджета. Проблема в том, что в этой ситуации желающих купить активы тоже не так много. Возможно, ситуация вынудит пойти на приватизацию малых и средних государственных предприятий или же на продажу доли какого-то крупного госпредприятия российской стороне. Возможны также варианты создания СП с иностранными инвесторами. Но оживления классической чистой приватизации пока не предвидится", — отмечает эксперт.

Эксперт дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Антон Болточко считает изменения в экономической политике властей неизбежными, если разногласия между руководством Беларуси и России не решатся в ближайшее время.

"Впервые за последние годы нефтегазовый спор и торговые войны с Российской Федерацией не решаются в отведенный срок. Де-факто в экономическом плане 2016 год не заканчивается и плавно перетекает в следующий", — отметил эксперт.

Говоря о вероятности структурных реформ в 2017 году, Болточко обратил внимание на то, что команда, ведущая переговоры о кредите с МВФ, надеется балансировать между требованиями фонда и реальными возможностями белорусской экономики.

"Вероятность реальных реформ прямо пропорциональна ухудшению ситуации в стране и сокращению экономической поддержки с Востока. Может быть, в правительстве большинство и согласно с требованиями МВФ, но Лукашенко может в последний момент не подписать письмо о намерениях — такова особенность персоналистских решений", — подчеркивает экономист.