Китайские археологи обнаружили меч возрастом 2,3 тысячи лет

Китайские археологи обнаружили меч возрастом 2,3 тысячи лет1
- 2.01.2017, 10:34
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Находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.
Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань меч, возраст которого примерно 2300 лет, сообщает korrespondent.net.
Меч найдено в древней гробнице в городе Синьян.
На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.
Вероятно, находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.