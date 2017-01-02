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Китайские археологи обнаружили меч возрастом 2,3 тысячи лет

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  • 2.01.2017, 10:34
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Находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.

Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань меч, возраст которого примерно 2300 лет, сообщает korrespondent.net.

Меч найдено в древней гробнице в городе Синьян.

На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.

Вероятно, находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.


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