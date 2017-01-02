Шведский хоккеист: Беларусь больше похожа на Чехию, чем на Россию 1 2.01.2017, 10:54

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Кевин Линдскуг

Фото: belarushockey.com

Голкипер «Шахтера» Кевин Линдскуг считает Беларусь не похожей на Россию европейской страной.

— В шведском языке Беларусь до сих пор называют Vitryssland, что переводится как «белая Россия». Я никогда не был в России, но, проведя в Солигорске два месяца, думаю, Беларусь больше похожа на ту же Чехию, чем на Россию. До переезда мне рассказывали, что в Беларуси маленький выбор продуктов и они не очень качественные. А сам вижу совершенно другую ситуацию. Здесь есть все, что я люблю: паста, курица, лосось. Может быть, рассказывая эти истории, мои знакомые имели в виду Россию, а не Беларусь. У вас вкусная еда, я начал есть на завтрак ванильную овсяную кашу, а на обед — красный борщ, — сказал Линдскуг в интервью tut.by.