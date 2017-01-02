Сегодня в Беларуси ожидается до +2 градусов 2.01.2017, 11:10

Кроме того, в некоторых районах сильный ветер будет достигать 15—18 м/с.

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Гидромет) сделал оперативное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении 4 января, сообщает МЧС.

В среду на большей части территории Беларуси, в том числе в Минске, ожидается усиление ветра порывами до 15—21 м/с, в отдельных районах метель. В связи с этим МЧС рекомендует отказаться 4 января от поездок на автомобиле, пишет БелаПАН.

Ближайшей ночью, с 1 на 2 января, по прогнозам Гидромета, в отдельных районах, а днем преимущественно по северо-западной половине страны ожидаются небольшие кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега, в отдельных районах туман, гололед. Утром и днем 2 января в некоторых районах усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Температура ночью минус 6 — плюс 1°С, днем минус 3 — плюс 2°С.

В Минске возможны небольшие осадки, дождь и мокрый снег, ветер западный 7—9 м/с. Температура ночью плюс 1—3°С, днем минус 0 — плюс 2°С.