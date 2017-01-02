Минчанка упала на рельсы метро 4 2.01.2017, 11:22

Инцидент случился на станции «Площадь Якуба Коласа».

Утром 2 января в столичной подземке произошел несчастный случай. Женщина упала на рельсы метро, спасти ее не удалось. Об этом tut.by сообщили читатели, информацию подтвердил официальный представитель пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Движение поездов метрополитена было приостановлено на 30 минут из-за падения 51-летней минчанки на рельсы на станции «Площадь Якуба Коласа». К сожалению, спасти женщину не удалось.

Проводится расследование.