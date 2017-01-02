В Дании арестована дочь подруги президента Южной Кореи 1 2.01.2017, 11:41

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Сама Пак Кын Хе ныне временно отстранена от власти в связи с ведущимся расследованием.

В Дании арестована гражданка Южной Кореи в связи с расследуемым в Сеуле деле о причастности к коррупции подруги президента страны. Сама Пак Кын Хе ныне временно отстранена от власти в связи с ведущимся расследованием. Обязанности президента Республики Корея выполняет премьер-министр, передает «Радио Свобода».

Южнокорейский прокурор объявил 2 января, что дочь подруги президента страны была задержана за незаконное пребывание в датском городе Аалборг.

В минувшем месяце парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе в связи с незаконными финансовыми операциями ее подруги. Вопрос об окончательном отстранении президента с поста находится на рассмотрении Конституционного суда Республики Корея.