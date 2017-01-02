Ученые: Стресс помогает лучше работать 1 2.01.2017, 12:04

Ученые выяснили, что стресс иногда бывает полезным для человека.

Если направить стрессовое состояние на работу, то можно повысить свою продуктивность, сообщает телеканал mir24.tv со ссылкой на зарубежные СМИ.

К такому выводу пришли ученые из Университета Индианы (США). На протяжении 12 лет они наблюдали за десятью тысячами сотрудников старше 60 лет. Исследователи записывали показатели работоспособности и стресса работников.

Оказалось, что испытывавшие стресс сотрудники были куда более продуктивными, чем их спокойные коллеги. Более того, исходя из данных исследования, стресс вкупе с возможностью контролировать ситуацию на рабочем месте уменьшает риск преждевременной смерти.

А вот стресс без контроля над работой, наоборот, приводит к ожирению, раку и ранней смерти. Ученые советуют давать волю своему стрессу только в том случае, если вы занимаете управленческую должность.