Крик души белорусского сварщика 1 2.01.2017, 11:53

Сварщик из Витебской области восстал против несправедливости системы ЖКХ.

Работа 53-летнего сварщика ежегодно награждалась. Но вдруг он стал лишним в системе ЖКХ. Возможно из-за того, что терять уже нечего, Юрий решил поделиться секретами системы, хотя фамилию все же просил не называть, пишет novychas.by.

Работа в ЖКХ: какая она?

На ЖКХ одного из районов Витебской области Юрий отдал восемнадцать лет жизни. Сначала работалось неплохо. Но в начале 2000-х штат сотрудников ЖКХ стал резко увеличиваться. Причем увеличивалось количество разного рода начальников. А вот рабочих становилось меньше. В начале 2000-х годов с Юрием работало двадцать шесть человек, сейчас осталось только тринадцать.

Зарплата у Юрия никогда не был высока, но и жалкой ее тоже не назовешь. Все изменилось, когда Лукашенко издал указ о том, что организация может сама устанавливать себе оклады. У рабочих оклады остались те же, а у руководства ЖКХ — пошли вверх. Юрий с иронией говорит, что новый глава района очень удивился, когда начал смотреть зарплаты работников ЖКХ. Главный бухгалтер и инженер по технике безопасности получали зарплату, которая была выше, чем зарплата мэра города!

С каждым годом заработки сварщика все убывали. К этому добавлялись изменения в руководстве, приход людей, которые мало что понимали в собственной работе: «За тепло- и водоснабжение берутся люди, которые имеют совсем другой профиль работы. Например, мой последний начальник, который закончил Горецкую сельскохозяйственную академию, стал работать начальником теплосетей. А на практике не мог сказать, чем отличается труба диаметром 50 сантиметров от трубы диаметром 32 сантиметра».

«Я всегда любил свою работу. Но в последнее время я ее возненавидел, так как это стало не работа, а какой-то концлагерь. Люди вокруг запуганы — начались доносы друг на друга, как в 1937-м. Все цепляются за свои места и за это ничтожную зарплату, так как у всех — семьи», - рассказывает Юрий.

«Я сварщик, а не уборщик»

В последнее время Юрий не мог больше терпеть: «У нас в котельной кроме газовых котлов стоят котлы на дровах, на щепе. Никто их использование не просчитал, но такие котлы — это достаточно серьезное дело. Можно даже самим считать — при их использовании деньги идут на топливо, зарплаты рабочим в лесу, заготовку, погрузку и доставку щепы... Я предложил начальнику котельной, что деньги, которые пойдут на заготовку щепы, могли бы покрыть все отопление газом. Я просто посоветовал посчитать все те деньги, которые мы можем сэкономить».

Но начальник не собирался прислушиваться к советам, и поэтому пошел простым путем. Сварщику сказали, что с ним контракт продлевать не будут.

А еще добавились регулярные проверки на рабочем месте, насмешки и придирки. Одна знакомая из «кабинетов» искренне ему сказала, чтобы не ждал льготы, так как от руководства на него поступил приказ об увольнении. Однажды, когда Юрий, как обычно, пришел на работу, его направили убирать мусор по подъездам. «Я сварщик, а не уборщик. Пусть каждый выполняет свою работу!» — сказал он и отказался идти убирать. Подобный случай повторился и через несколько дней. В результате на него поступило две накладные. Ждать чуда было бессмысленно — Юрий написал заявление об увольнении.

Где искать выход?

Неэффективность системы ЖКХ Юрий видит не только в раздутых штатах и некомпетентности руководства, но и в развитой системе откатов. Безусловно, никаких бумажных доказательств этого у сварщика нет, да и найти их можно только после специальной проверки компетентных органов. Однако о том, что откаты — распространенное явление в нашей экономике, и так знают все.

Юрий вспомнил случай, который произошел десять лет назад. В каждом доме стоят счетчики тепла. Местная ЖКХ заключила договор с немецкой фирмой, чтобы не снимать показания в конце месяца — цифры должны были автоматически приходит диспетчеру на центральный компьютер. Деньги были потрачены, а показания снимаются вручную по сегодня. «Были также случаи, когда деньги расходовались на реконструкцию конкретных объектов, - вспоминает Юрий, - и я, как сварщик, могу оценить, сколько денег было дано на мой объект согласно плану работы, а сколько их ушло на исполнение. Зачастую не делалось даже половины того, что реально нужно было сделать».

Юрий убежден: «Сколько денег на ЖКХ ни расходовали, все они будут растрачены нецелесообразно, тем более, при таком раздутом штате сотрудников».

Где выход? Юрий считает, что ЖКХ должно перейти в частные руки, где будут считать каждую копейку.