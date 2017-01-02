Reuters: Китай предпримет «жесткие меры» в отношении Тайваня из-за Трампа 2.01.2017, 12:10

Возможная поддержка Тайваня Дональдом Трампом вызвала тревогу у военных Китая.

Китайские военные встревожены вероятной поддержкой Тайваня избранным президентом США Дональдом Трампом и продумывают «жесткие меры», призванные пресечь стремление острова к независимости, сообщает Reuters со ссылкой на источники, связанные с высокопоставленными офицерами, передает РБК.

Три собеседника издания, в частности, рассказали, что рассматривается возможность военных учений близ Тайваня. Также рассматриваются и экономические меры с целью «парализовать» остров.

Как отмечает Reuters, неясно, были ли приняты какие-либо решения. Однако источники отметили, что тема Тайваня в последние недели заняла важное место среди тем, обсуждаемых высшими эшелонами Народно-освободительной армии Китая (так официально называются вооруженные силы страны).

«Если Трамп будет отрицать политику «единого Китая» после того, как станет президентом, то таким образом он перейдет красную черту», — подчеркнул источник Reuters, близкий к руководству Китая.

Министерство обороны Китая отказалось комментировать эту информацию. На вопрос о возможных агрессивных действиях Китая официальный представитель Минобороны Тайваня Чен Чун Ши ответил: «Мы полностью подготовлены и рассматриваем худшие варианты, готовясь к лучшему».

В начале декабря Трамп провел телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Агентство Associated Press называло его «крайне необычным», поскольку с 1979 года Вашингтон следует политике «единого Китая», согласно которой США признают Пекин как представителя Китая и воздерживаются от неофициальных связей с Тайванем. Китай после разговора выразил дипломатический протест.

Избранный американский президент вслед за этим подверг Пекин критике, а 11 декабря высказал мысль, что США не обязаны следовать политике «единого Китая». Я полностью понимаю политику «одного Китая», однако не понимаю, почему мы должны быть связаны политикой «одного Китая», покуда не достигли с Китаем договоренности, касающейся других вещей, включая торговлю», — подчеркнул Трамп.

17 декабря нынешний президент США Барак Обама заявил, что попытка Трампа пересмотреть политику «единого Китая» «была прекрасной», однако изменения в дипломатическом восприятии Вашингтоном Тайваня могут привести к «значительным последствиям» в отношениях двух стран.

В то же время 23 декабря Обама подписал законопроект о расходах США на военные нужды в 2017 году, часть которых рассчитана на развитие военного сотрудничества с Тайванем. Китай выразил по этому поводу протест, подчеркнув, что «решительно выступает против того, что бюджет США на 2017 год затрагивает вопросы Тайваня». «Мы крайне недовольны подписанием этого документа», — подчеркнул МИД КНР.