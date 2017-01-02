Сколько же должна стоить нефть? 2.01.2017, 12:21

РФ нужно повышение цен примерно на 30% с текущего показателя, но даже такое серьезное повышение не решит ее экономические проблемы.

На этой неделе мы опубликовали свой прогноз на 2017 год. В нем мы предсказываем, что российскую экономику ждет трудный год. Вызвано это тем, что она очень сильно зависит от нефти, пишет Business Insider (перевод - 24news.com.ua).

Средняя цена на нефть в 2016 году составила 43 доллара за баррель. Это далеко не то, что было два года назад, когда она стоила в два с лишним раза больше. По данным Федеральной таможенной службы России, доходы от экспорта нефти составляют 26 процентов от общей экспортной выручки. Для экономики, в которой экспорт составляет почти 30 процентов ВВП, это очень значительная сумма.

Эта проблема проявилась в резком росте бюджетного дефицита России в 2016 году. В 2015-м дефицит бюджета составил 25 миллиардов долларов, или 2,6 процента от ВВП, о чем сообщило российское Министерство финансов. Но в сентябре глава этого министерства сказал, что прогноз бюджетного дефицита на 2016 год пересмотрен в сторону повышения. К концу года он может достичь 3,7 процента от ВВП.

Поэтому Россия залезает в свой резервный фонд. А еще она сокращает социальные расходы и пенсионные льготы.

Ведем подсчеты

Сколько «перьев» было сломано, сколько чернил израсходовано на тему повышения нефтяных цен с тех пор, как ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении добычи! Оставим в стороне то обстоятельство, что цена на нефть не скакнула вверх. (Цена марки Brent при закрытии торгов 14 декабря была всего на 11 процентов выше, чем 28 ноября).

Вместо того, чтобы строить предположения на тему рыночных колебаний, интереснее будет понять, какая именно цена на нефть значительна с российской точки зрения.

Министерство финансов России заявило в начале года, что у страны будет бездефицитный бюджет, если цена на нефть достигнет 82 долларов за баррель. Но мы не доверяем заявлениям политиков, а поэтому решили посмотреть, получатся ли у нас такие же цифры (или более точные), если мы произведем собственные подсчеты.

Россия публикует информацию о доходах от экспорта нефти в метрических тоннах и в долларах. По данным Федеральной таможенной службы России, с января по октябрь 2016 года страна экспортировала нефти на общую сумму 59,6 миллиарда долларов. Это около 213 миллионов метрических тонн. Перевести метрические тонны в баррели нефти непросто. Каждая марка имеет свою плотность. Общепринятый коэффициент пересчета из метрических тонн в баррели 7,33 (это данные из статистического обзора BP).

Проанализировав данные российской статистики по экспорту таким образом, можно сделать два вывода. Первый вывод. За первые 10 месяцев 2016 года Россия добыла нефти почти на пять процентов больше, чем за весь 2016 год. А это значит, что в текущем году ей надо продать нефти больше, чем в прошлом. Второй вывод. По приблизительным оценкам, Россия в этом году будет экспортировать примерно 5,13 миллиона баррелей нефти в день.

Выйти в ноль

Теперь нам придется перейти к предположениям. Российская статистика показывает, что в 2015 году страна экспортировала нефти на 76,7 миллиарда долларов при средней цене на нее 41,85 доллара. Имея данные лишь за первые 10 месяцев 2016 года, мы вынуждены строить предположения. Но давайте будем исходить из того, что в ноябре и декабре текущего года Россия экспортировала в денежном выражении столько же, сколько в среднем за первые 10 месяцев. (В действительности сумма может быть немного больше). Получается, что общая сумма российского нефтяного экспорта в 2016 году будет примерно равна 71,52 миллиарда долларов.

Мы также должны принять во внимание недавние комментарии министра энергетики России, указывающие на то, что Москва, пусть на словах, но согласилась координировать свою добычу нефти с ОПЕК в соответствии с достигнутыми соглашениями о сокращении. В 2017 году она сократит добычу на 300 000 баррелей в день. Если исходить из того, что этот объем уйдет из среднего объема добычи, то Россия в следующем году будет экспортировать примерно 4,8 миллиона баррелей в день.

Как уже отмечалось выше, дефицит бюджета в России в 2016 году должен составить 48,1 миллиарда долларов. Если российский нефтяной экспорт за 2016 год оценивается в 71,52 миллиарда долларов, значит, для достижения нулевого показателя бюджетного дефицита России нужно будет экспортировать нефти на 48,1 миллиарда долларов больше. По цене это получается примерно 68 долларов за баррель, если исходить из показателя ежедневной добычи в 4,8 миллиона баррелей. Это немного меньше прогнозов российского министра финансов, которые он делал в этом году. Но ничего неожиданного здесь нет.

Недавно российская Государственная Дума утвердила бюджет на следующий год. Некоторые цифры из него, скажем, по определенным статьям оборонных расходов, открыто не публикуются. Видимо, министр знает некоторые другие неизвестные нам расходы, которые необходимо учитывать. А может, он просто хотел понизить ожидания.

Слишком много нефти

Это значит, что России нужно повышение цен примерно на 30 процентов с текущего показателя. Это лишь для того, чтобы бюджет был бездефицитный. Но даже такое серьезное повышение цен не решит экономические проблемы России. Оно просто позволит ей поддерживать текущий уровень расходов, не залезая в различные резервные фонды.

Но в расходах уже есть сокращение различных социальных услуг. Российское Министерство финансов дало прогноз о том, что в 2017 году на покрытие бюджетного дефицита уйдут все средства из одного такого фонда. Россия рассчитывает, что дефицит этот в 2017 году снизится до трех процентов от ВВП.

В данный момент существенное увеличение нефтяных цен кажется маловероятным. Рынок затоварен. Согласно прогнозам, ведущие экономики мира в лучшем случае ждет застой. А чем больше будет повышаться цена, тем больше будут увеличивать добычу нефти Соединенные Штаты.

ОПЕК и другие экспортеры, участвующие в сокращении добычи, видимо, сумеют пробить брешь в избытке предложения. (Это если предположить, что они создадут исторический прецедент и не станут мухлевать с квотами.) Но решить проблему целиком им не удастся, как не удастся запретить другим странам наращивать добычу.

Такие рыночные колебания могут вызвать привыкание. Мы обязаны думать о таких вещах по причине их геополитической значимости, а поэтому нам нужна как можно более строгая самодисциплина. Такая логика показывает, почему нефтяные цены надо удерживать на уровне минимум 68 долларов за баррель в течение длительного времени, и уже потом начинать радоваться.