«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на клуб в Стамбуле 9 2.01.2017, 13:05

Террористы заявили, что «солдат халифата» напал на «еретический праздник».

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в новогоднюю ночь на клуб в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек.

В распространенном заявлении группировки говорится, что "солдат халифата совершил нападение на клуб, где христиане праздновали еретический праздник."

39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Нападавший сумел скрыться, полиция ведет его поиски.

Как передает корреспондент ВВС в Стамбуле, клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

В числе жертв также граждане Саудовской Аравии, Израиля, Ливана, Ливии, Иордании, России, Франции и Бельгии. Всего среди погибших, как сообщается, 16 иностранцев.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что нападение совершил вооруженный человек в костюме Санта-Клауса.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.