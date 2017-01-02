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Гродненцы приветствовали Новый год пробегом трезвости

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  • 2.01.2017, 13:10
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Пробег трезвости прошел в гродненском лесопарке «Пышки» в первый день 2017 года.

Несмотря на праздничное утро, в пробеге участвовали 120 человек. Старейшему бегунов, Александре Смирновой, ветерану производственного объединения «Азот» — 76 лет, сообщает «Радыё Рацыя».

— На «Азоте», в Минске, везде бегала, но это было очень давно. Мне уже почти 76 лет, что же тут хотеть, но я хотела пробежать, потому что я люблю бегать, и собирать клюкву. Невероятно, я ни разу не перешла на шаг, постоянно бежала, в своем темпе. Творец говорит: работайте на своем уровне понимания сил, здоровья и так далее. И я с ним согласна, я работаю на своем уровне и поэтому я почти не задыхалась, — говорит Александра Смирнова.

Кроме пробега был организован гиревой марафон: поднимание и бросание восьмикилограммовых гирей. Пробег трезвости организует уже в течение нескольких лет благотворительное общество при гродненской епархии Православной Церкви. Главная задача пробега — популяризация здорового образа жизни.


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