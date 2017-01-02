Финляндия масштабно отпраздновала 100-летие выхода из состава России 18 2.01.2017, 13:18

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Более ста тысяч человек собрались 1 января в Хельсинки на концерт, чтобы отметить юбилей независимости страны.

Празднующих горожан приветствовали премьер-министр Юха Сипиля, около трехсот артистов, а в завершение в заливе Тёёлёнлахти прогремел салют, сообщает inforesist.org.

Праздничные мероприятия будут проходить не только в самой Финляндии, но и в других странах, в том числе и в России. Торжества завершатся 6 января, в день, когда финский парламент провозгласил независимость в 1917 году на фоне событий, вызванных российской революцией.

«Хельсинки была оказана большая честь принять церемонию открытия годовщины независимости вместе с проектом «Суоми 100». Я благодарю всех, кто создавал эту удивительную атмосферу праздника. Сногсшибательная программа достигнет своей кульминации в День независимости 6 декабря. Приятно видеть, что наш юбилейный год уже был замечен на международном уровне и приток в страну туристов увеличился», — заявил Юсси Паюнен, мэр Хельсинки

Департамент полиции Хельсинки сообщил, что «никаких серьёзных проблем не произошло» и люди наслаждались праздником.

Несмотря на то, что Российская Советская Республика признала выход Финляндии из своего состава постановлением Совета народных комиссаров 31 декабря 1917 года, в финской прессе до сих пор появляются публикации, в которых утверждается, что Россия хочет оспорить независимость Финляндии. Правительство РФ своей агрессивной политикой после оккупации Крыма и развязывания войны на востоке Украины само дает повод для подобных мнений.