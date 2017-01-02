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Алесь Беляцкий: Отстаивайте свои права каждый день!

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  • 2.01.2017, 13:53
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Алесь Беляцкий
Фото: Сергей Гриц

Председатель правозащитного центра «Вясна» выступил с новогодним обращением.

«Дорогие белорусы, дорогие земляки!

Вот и ушел 2016 год, который был очень непростым для наших семей.

Очевидно, что экономическая ситуация не улучшилась и мы входим в следующий год без больших иллюзий, что станет она лучше. Но в этой ситуации мы не должны падать духом, мы должны отстаивать свои экономические права, мы должны бороться за них, потому что белорусские власти, к сожалению, не могут справиться с этой ситуацией. И ту ответственность за экономическую ситуацию, которая существует на сегодняшний день в стране, пытаются переложить на плечи простых белорусов.

Не соглашайтесь на принудительную подписку, не позволяйте, чтобы ваших детей отправляли на картошку, не участвуйте в каких-то коллективных бесплатных субботниках, отстаивайте свои права каждый день.

Требуйте от властей, чтобы они давали нам возможность спокойно жить, свободно дышать и чувствовать себя безопасными.

В 2017 году, я думаю, нам будет немного лучше, если мы будем со своими близкими, родными. Если мы вместе будем отстаивать свои права.

Жыве Беларусь! Жыве 2017 год! Только вместе мы сможем добиться лучшего будущего для себя и для наших детей!» - пожелал белорусам Алесь Беляцкий.


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