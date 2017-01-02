Хаос в автохаусе 4 2.01.2017, 14:04

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Фото: БелаПАН

В последнее время белорусы все чаще становятся жертвами автомошенников.

В 2016 году был вынесен приговор, пожалуй, по самому громкому в истории Беларуси уголовному делу, связанному с автомобильным мошенничеством. 2,5 года от начала истории до вынесения приговора, 5 осужденных (наказания от 8 до 9,5 лет лишения свободы), более 500 потерпевших, причиненный ущерб на сумму $4,4 млн., обвинение на 1000 страниц печатного текста - таковы итоги этой криминальной драмы.

Работавшая на рынке с 2010 года компания «АвтоКомпаниСевен» успела в начале своей деятельности снискать надежную репутацию, чем впоследствии воспользовалось поменявшее бизнес-стратегию руководство. Как установило следствие, преступная схема работала с декабря 2013 года по апрель 2014 и представляла собой классическую финансовую пирамиду.

Владельцам бизнеса надоело работать по договорам комиссии, и вскоре они стали брать на реализацию больше автомобилей, которые сбывали официальным и неофициальным перекупщикам по цене, ниже рыночной.

Следствие выяснило, что часть денег директор вкладывал в другие подконтрольные ему бизнес-направления, оставшаяся часть предназначалась для выплат предыдущим клиентам.

В результате денег для расчета со сдававшими автомобили на комиссию автолюбителями становилось все меньше, руководство просило клиентов отсрочить платеж либо кормило завтраками. Потом потерпевшие стали узнавать о существовании друг друга, но было поздно: основная часть машин уже последовала по транзиту «автолюбитель - автохаус - перекупщик - новый владелец». Несмотря на то, что суд по всей строгости подошел к обвиняемым по ч.4 ст.209 УК (у некоторых к статье «мошенничество» были добавлены другие статьи), автолюбителям от этого не легче. Для них главная задача - вернуть свое имущество, но, если в истории появляется новый владелец, который, ничего не зная, честно приобрел чужую машину у перекупщика, сделать это не так уж просто.

«БелГазета» обратилась к не понаслышке знакомому с этим громким делом адвокату Минской городской коллегии адвокатов Евгению Маслову, который рассказал о результатах рассмотрения гражданских дел по возврату автомобилей обманутым автовладельцам, а также пояснил, какие способы продажи машины являются рискованными и что необходимо предпринять, чтобы максимально обезопасить себя от возможных рисков.

- В этой истории были случаи, когда сдавшему на комиссию машину автовладельцу удалось вернуть имущество?

- Да, в этой связи показательна история моей клиентки - автолюбительницы, в апреле 2014г. заключившей договор комиссии с ООО «АвтоКомпаниСевен», которое приняло на себя обязательство по реализации автомобиля Audi. Компания обязалась в течение не позднее 7 дней со дня окончания действия договора выплатить оговоренную сумму за реализацию принадлежавшего клиентке на правах собственности транспортного средства. Однако по истечении указанного срока ни денежные средства, ни автомобиль гражданке возвращены не были.

Позже выяснилось, что ООО «с» передало автомобиль клиентки (не поставив ее в известность, без оформления каких-либо документов) третьему лицу, которое в свою очередь посредством заключения договора купли-продажи и оформления счет-справки продало Audi автолюбителю Л., поставившему машину на учет в ГАИ.

В отношении должностных лиц ООО «АвтоКомпаниСевен» было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий с автомобилем Audi, принадлежавшем автолюбительнице. Женщина в свою очередь подала исковое заявление в суд с требованиями, заявленными в рамках закона «О защите прав потребителей», - она требовала расторжения договора комиссии и взыскания компенсации вреда. Указанные требования также были дополнены и уточнены: истец добивалась установления фактов ничтожности сделок (договора комиссии, договора розничной купли-продажи, счет-справки), признания недействительной госрегистрации транспортного средства (регистрации автомобиля в ГАИ за гражданином Л.) и истребования автомобиля у нового приобретателя.

В результате суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. По указанному уголовному делу постановлен приговор, в резолютивной части которого была определена судьба автомобиля Audi - он остался в собственности прежней владелицы.

- Почему же большинству других обманутых автовладельцев не удалось добиться схожего результата?

- Если в рассматриваемом примере потерпевшая подала исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства, то большинство пострадавших в рамках рассмотрения столь громкого уголовного дела заявили исковые требования в уголовном процессе. Постановивший приговор суд не рассматривал указанные требования в части возврата автомобиля, поскольку ввиду наличия спора о праве речь идет о разрешении ситуации в рамках гражданско-правовых отношений. Эти требования будут рассмотрены, как и в случае с владелицей Audi, в порядке гражданского судопроизводства: они должны быть переданы для рассмотрения по вступлении приговора в законную силу и его исполнении. А ранее приостановленные гражданские дела будут возобновлены. Пока же в постановленном приговоре суд, исходя из объективной необходимости и реальной возможности рассмотрения многочисленных гражданских исков, решил не снимать ограничения с автомобилей автовладельцев, оказавшихся в схожей с описанной в начале ситуации.

- Каковы все же шансы на восстановления справедливости?

- По моему мнению, потерпевшим, автомобили которых выбыли из их владения помимо их воли, все же необходимо заявлять требования по возврату указанных автомобилей в порядке гражданского судопроизводства до вступления приговора суда в законную силу. Логика простая: после вступления приговора в законную силу не будет ограничений по снятию автомобиля с учета, а это может существенно затруднить рассмотрение гражданского иска и осложнить его исполнение в случае вынесения решения.

В этом деле есть еще одна сложность: необходимо определить, каким образом будут восстановлены права лиц «добросовестных приобретателей», купивших указанные автомобили у фигурантов уголовного дела или третьих лиц по счет-справкам.

- Что необходимо сделать автовладельцам, чтобы впредь избежать подобных ситуаций?

- В первую очередь необходимо разобраться с таким понятием, как «продажа автомобиля». Действующим законодательством предусмотрено несколько возможных вариантов оформления таких сделок. Наиболее распространенным способом продажи автомобиля является договор купли-продажи. Вариант удобен тем, что документ можно составить и согласовать как самостоятельно, так и обратившись в ГАИ. Подписанный договор необходимо зарегистрировать в МРЭО ГАИ и осуществить регистрацию перехода прав собственности на автомобиль в РЭП ГАИ по месту жительства продавца.

Возможен вариант продажи автомобиля и без поездки в МРЭО ГАИ. В данном случае продажа автомобиля осуществляется посредством оформления счет-справки, являющейся основанием для постановки на учет приобретенного авто. Документ представляет собой установленный и утвержденный по форме постановления Минфина N57 от 20.08.2013 формуляр, в котором юрлицо или ИП, обладающие лицензией на торговлю автомобилями, подтверждают факт приобретения транспортного средства.

Как видно из материалов уголовного дела по ООО «АвтоКомпаниСевен», второй вариант является крайне рисковым, поскольку может возникнуть описанная выше ситуация. В любом случае надежней будет перед совершением любой крупной сделки обратиться за консультацией к профессиональному юристу, который сможет оценить все риски по сделке и предложить вариант их минимизации.

Для скорейшего возврата удерживаемого третьими лицами автомобиля также рекомендую воспользоваться профессиональной юридической помощью - это сэкономит нервы и время.