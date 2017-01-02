В Багдаде прогремел мощный взрыв
- 2.01.2017, 14:06
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По предварительным данным, 35 человек погибли, более 60 человек получили ранения.
В результате взрыва смертника на заминированном автомобиле в столице Ирака Багдаде погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения.
Среди погибших — трое полицейских, — сообщает bbc.com.
Как сообщили представители местной полиции, взрыв произошел на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити.
Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв, но обычно подобные нападения на шиитов осуществляют боевики экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена во многих странах, в том числе в России).
К примеру, ИГ взяло на себя ответственность за нападение на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.