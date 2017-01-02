Эксперты выяснили, как прожить до 100 лет 4 2.01.2017, 14:13

Свой метод ученые из Испании создали на основании знаний, полученных у долгожителей.

Испанские исследователи сообщили, что им удалось выяснить, что необходимо делать для того, чтобы прожить до ста лет.

Свой метод ученые основывали на знаниях, полученных у долгожителей, пишет издание ladyhealth.com.ua.

В Испании в настоящий момент живет более 10 тысяч человек старше 100 лет. Они прошли опрос.

Оказалось, что самый главный совет долгожителей в том, чтобы заниматься любимым делом каждый день, поскольку это приводит к положительному настрою.

Хорошее настроение повышает иммунитет и снижает риски появления болезней и стресса.

Любимым делом может быть работа, а может быть игра в шахматы или рисование. Вторым секретом оказалось наличие крепкой семьи, поскольку это также снижает риск преждевременной смерти.