Эксперты выяснили, как прожить до 100 лет

Эксперты выяснили, как прожить до 100 лет4
- 2.01.2017, 14:13
Свой метод ученые из Испании создали на основании знаний, полученных у долгожителей.
Испанские исследователи сообщили, что им удалось выяснить, что необходимо делать для того, чтобы прожить до ста лет.
Свой метод ученые основывали на знаниях, полученных у долгожителей, пишет издание ladyhealth.com.ua.
В Испании в настоящий момент живет более 10 тысяч человек старше 100 лет. Они прошли опрос.
Оказалось, что самый главный совет долгожителей в том, чтобы заниматься любимым делом каждый день, поскольку это приводит к положительному настрою.
Хорошее настроение повышает иммунитет и снижает риски появления болезней и стресса.
Любимым делом может быть работа, а может быть игра в шахматы или рисование. Вторым секретом оказалось наличие крепкой семьи, поскольку это также снижает риск преждевременной смерти.