Повар из Барановичей: Работаю сутками и не могу заработать на день рождения дочери 26 2.01.2017, 14:13

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Фото: Reuters

Зарплаты в 250 рублей за работу с 11-часовыми сменами не хватает на самое необходимое.

Жительница города Барановичи, работающая поваром в одном из кафе, рассказала изданию intex-press.by, за что ее могут оштрафовать на работе, на чем она экономит и почему не ее семья не отмечает праздники.

В профессию «повар» я пришла случайно. В детстве мои планы по поводу будущей профессии часто менялись. Я лишь точно знала, что пойду поступать после 9 класса, а не после 11-го. Мне хотелось быстрее стать самостоятельной. Ни «мед», ни «пед» я не рассматривала: от педагогического отсоветовали родственники-учителя, а медицина мне просто не нравилась. В итоге я поступила в колледж на повара.

Удивляю посетителей и семью

После окончания колледжа пошла работать по специальности. Около года проработала поваром в одной из городских столовых, а последние два года работаю в кафе. В профессии я не разочаровалась – наоборот, очень полюбила ее. Мне нравится готовить новые блюда, удивлять посетителей и родных новинками гастрономии. Например, моя семья очень любит галантин из курицы, который я научилась готовить во время работы в столовой. Уже несколько лет я готовлю это блюдо на разные домашние праздники, и оно расходится на «ура».

Не все повара толстые

Многие считают, что все повара страдают от лишнего веса, ведь блюда, которые приходится готовить, надо пробовать. На самом деле, это не так. За три года работы поваром мои формы не пострадали.

Главное – придерживаться правила: дегустировать то, что готовишь, в меру. Впрочем, есть на работе не очень хочется – иногда от одних ароматов еды чувствуешь себя сытой.

Могут оштрафовать из-за жалобы

Я зарабатываю около 250 рублей. Это оклад и процент от выручки. Работаю по графику – три дня через три, по 11 часов в сутки.

Зарплата может быть и меньше, так как в нашем кафе есть система штрафов. Например, удержать какую-то сумму могут из-за жалобы посетителя. К счастью, за время работы меня ни разу не штрафовали. Но зарплата моя в последнее время все равно упала – год назад получала где-то на 100 рублей больше. Связано это с тем, что посетителей в кафе в последнее время стало меньше – люди в целях экономии питаются в основном дома.

На ребенке не экономим

Моя зарплата – это маленький вклад в наш с мужем и моими родителями семейный бюджет. Мы живем в одной квартире, поэтому четкого разделения, кто и что покупает, нет. Недавно, например, надо было одеть дочку к зиме. Купили куртку, сапоги, кофточку – и моей зарплаты будто и не было.

Дочке пять лет, и с каждым годом расходы на нее увеличиваются. Больше приходится платить за детский сад. Даже мелочи типа зубной пасты, щеток, пенок для ванны влетают в копеечку. Но на ребенке мы не экономим. Всегда стараемся, чтобы у него все было по высшему разряду. Могу себе отказать в дорогом шампуне или новой кофточке, но обязательно куплю дочке качественную обувь или одежду. Правда, выполнять все ее «мама, купи» получается только благодаря мужу. Если бы не его зарплата, было бы туго. И это при том, что все коммунальные платежи за квартиру оплачивают родители.

Мясо покупаю практически каждый день

Большая часть зарплаты уходит на продукты питания. В целом наша семья тратит на еду гораздо больше, а мой вклад в пропитание нашей семьи составляет около 150 руб. в месяц. Покупая продукты, выбираем те торговые точки, где дешевле и часто бывают акции, скидки.

Практически каждый день покупаю мясо. Если мы с дочкой можем обойтись без него и питаемся в основном овощами и молочными продуктами, то мой муж, как настоящий мужчина, мясное ест каждый день.

Вместо кожаных сапог – угги

В последнее время я стала реже покупать себе обновки. Стараюсь донашивать одежду прошлых сезонов, а если что-то и покупаю, то выбираю недорогие вещи. Например, на эту зиму вместо дорогих кожаных сапог купила себе угги. Тепло, удобно, а по цене – в три раза дешевле. В барановичские секонд-хенды не хожу, потому что ассортимент в них, по сравнению со столичными, очень маленький.

Пришлось уменьшить расходы на косметику. Если раньше я могла позволить себе покупать набор теней, блеска для губ и разных кремов почти каждый месяц, то сейчас обхожусь минимальным набором косметики – тушью, тональным кремом и лаком для ногтей. В салоны и парикмахерские не хожу, сама делаю маникюр и стригу челку. Не перестала лишь баловать себя красивым нижним бельем. Раз в два-три месяца обязательно покупаю что-нибудь новенькое. За деньги мужа.

Дорогие вещи – в рассрочку

Учитывая то, что на мою зарплату невозможно купить что-то существенное, дорогие вещи иногда я приобретаю в рассрочку. Например, недавно сделала себе подарок ко дню рождения – купила в рассрочку наручные часы за 100 рублей.

Сразу купить себе такую вещь я бы не смогла, а покупка в рассрочку не так ощутима для семейного бюджета. До этого так же покупала телефон, планшет. Главное мое правило – рассчитываться за одну покупку и только тогда покупать что-то еще.

Не отмечаем праздники

На досуг мы деньги почти не тратим. И я, и муж – домоседы, поэтому выходные дни любим проводить дома.

Почти никогда пышно не отмечаем семейные праздники. За последние несколько лет позволили себе лишь одно большое торжество – пятилетие дочки. Его мы отмечали в кафе. Было много гостей, пригласили аниматоров. Праздник обошелся почти в 300 рублей. Дочка была в восторге.

А я после праздника задумалась: работаю сутками и не могу заработать даже на день рождения любимой дочки.