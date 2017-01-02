В польском городе Элке произошли стычки жителей с мигрантами и полицией 2.01.2017, 14:32

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Жители Элка вышли на улицы из-за гибели в новогоднюю ночь посетителя кафе, принадлежащего мигрантам.

В новогоднюю ночь, в баре «Prince Kebab» в городе Элке на северо-востоке Польши произошла драка, в результате которой погиб 21-летний мужчина, получив несколько ножевых ранений, сообщает «Радыё Рацыя».

«Главным и единственным подозреваемым в преступлении является гражданин Туниса» - сообщил на пресс-конференции главный прокурор районной прокуратуры Элка Войцех Пиктэль.

Со слов прокурора подозреваемый работал в баре в качестве повара, он признался, что во время драки с потерпевшим использовал нож, и мог нанести этим ножом удары.

«По нашим данным, в этом баре произошел некий инцидент, который накалил атмосферу, но начало ситуации нам до конца неизвестно. Известно только, что пострадавший взял в баре две бутылки с напитком, не заплатив за них. Собственник учреждения вместе с поваром побежали за ним с целью забрать эти бутылки. Но позже все закончилось намного трагичнее и драматичнее», - сказал прокурор.

По информации полиции, задержаны четверо мужчин, в том числе иностранцы.

Ссылаясь на тайну следствия, полиция не раскрыла гражданство задержанных.

Неофициально известно, что среди задержанных кроме гражданина Туниса есть также граждане Алжира и Марокко.

1 января во второй половине дня в центре Элка начали собираться местные жители, чтобы зажечь свечи.

Но мирная акция переросла в стычку с полицейскими. Участники акции забросали бутылками и камнями полицейских, затем неизвестные подожгли здание бара Prince Kebab, а также еще одного учреждения, принадлежащего тому же собственнику.

Произошли столкновения с полицией. Общее количество участников беспорядков достигло 300 человек. Глава МВД Польши Мариуш Блащак сообщил, что было задержано 28 человек. Среди них четверо сотрудников ресторана и 24 человекa, которые принимали участие в уличных драках.