Белорус стал одним из победителей популярного телепроекта «Большая опера» 2 2.01.2017, 14:36

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Юрий Городецкий занял третье место в популярном конкурсе.

2016-й у солиста Большого театра Беларуси тенора Юрия Городецкого стал годом особым и даже выдающимся. Во-первых, 25 июля у певца родилась двойня — Дарина и Марк. Во-вторых, Юрий занял призовое место в популярном профессиональном телепроекте «Большая опера», организованном телеканалом «Россия Культура», пишет mk.by.

В проекте принимали участие молодые певцы из разных стран. Три месяца подряд длилась упорная борьба. В эфир вышли 12 тематических программ. Каждую субботу белорусские телезрители припадали к телеэкранам, болея за Городецкого. Теплые слова в адрес Юрия можно было прочесть на многих интернет-форумах: «На оперной сцене появился большой артист с потрясающим вкусом и чувством меры — Юрий Городецкий», «С ума сойти! Какой же Юрий все-таки разный! Каждое исполнение — сложившийся образ. То трагичен, то зажигателен, то полон светлой грусти…», «Никогда не думала, что смогу с кем-то сравнивать моего любимого Лемешева, но Юрия мне нравится слушать еще больше! В телефоне теперь его Неморино, Владимир и Вакула…»

Во время конкурса Юрий получил немало восторженных отзывов и от членов жюри: растрогал до слез своим пением российскую примадонну Марину Мещерякову, а режиссер и художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман сказал, что был бы счастлив видеть белорусского тенора на сцене своего театра.

Наконец, перед Новым годом в Большом театре России во время гала-концерта звезд мировой оперы и участников конкурса «Большая опера» был объявлен итог певческих состязаний: первое место у Ксении Нестеренко (Россия), второе — у Тиграна Оганяна (Армения) и третье — у Юрия Городецкого (Беларусь).

Юрий солирует на сцене Большого театра Беларуси 10 лет. Обладатель медали Франциска Скорины. Участвовал во многих международных конкурсах и побеждал. К телепроекту «Большая опера» отнесся очень ответственно, хотя и понимал: это не столько конкурс, сколько шоу. Городецкий в него вписался.