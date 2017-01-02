У пассажирки в Минском аэропорту забрали почти $100 тысяч 10 2.01.2017, 15:15

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Не задекларировав валюту, иностранка хотела ввезти в страну контрабанду в 98 тысяч долларов.

Пассажирка не задекларировала в аэропорту Минск валюту и лишилась почти 100 тысяч долларов. Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минской транспортной прокуратуре.

– Прибывшая в Национальный аэропорт Минск гражданка Туркменистана умышленно незаконно переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза без таможенного декларирования наличные 98 500 долларов и 2 500 российских рублей. Нужно учитывать, что законодательством Таможенного союза без соответствующего декларирования разрешена к перемещению сумма, не превышающая 10 000 долларов в эквиваленте, – рассказала заместитель Минского транспортного прокурора Ольга Черепанская.

Мало того, еще в апреле 2016 года в силу вступили изменения национального законодательства: с того момента за незаконное перемещение через границу Беларуси наличности в крупном размере грозит уже не административная, а уголовная ответственность.

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 («Контрабанда») Уголовного кодекса Республики Беларусь, женщина не признала полностью. Она рассказала, что вылетела из Ашхабада в Москву транзитным рейсом через Минск. В начальной точке путешествия передала большую часть суммы (частями по 5 000 — 10 000 долларов) пассажирам из Туркменистана. Оттуда, со слов обвиняемой, невозможно вывезти более 10 000 долларов, даже задекларировав. Уже во время полета переложила собранные назад средства в носовые платки и спрятала их в нижнем белье, чтобы не украли.

В материалах дела также отмечалось, что белорусский аэропорт оборудован системой «зеленого» и «красного» коридоров, которые обозначены, в том числе подсветкой соответствующих цветов и имеют у входов информационную зону с буклетами на разных языках о правилах и таможенных процедурах. Кроме того, внутри «зеленого» коридора есть напоминание о том, что нужно декларировать. Это важно, ведь нарушение считается оконченным после пересечения линии выхода из этого коридора.

Маневры иностранной гражданки запечатлели камеры видеонаблюдения в аэропорту. Записи, которые подтверждали показания свидетелей, изучили во время судебного заседания. Так, пассажирка следовала к «красному» коридору, но, не доходя, развернулась и зашла в «зеленый», стремясь без остановки быстро пройти мимо сотрудника в форме. Остановилась, лишь когда работник обратился к ней. До того он не махал рукой и не звал женщину, приглашая проследовать в конкретный коридор, как утверждала обвиняемая. Видеозаписи опровергали и ее показания о попытке задекларировать деньги.

– Незнание законодательства при прохождении таможенных процедур не служит основанием для освобождения от ответственности. Тем более что в конкретном случае для получения нужной информации препятствий не было, а обвиняемая не предпринимала попыток получить такие сведения, – пояснили в Минской транспортной прокуратуре.

По мнению суда, попытка иностранки скрыть реальное количество имеющихся у нее денег еще на таможенной границе Туркменистана также указывает на умысел переместить незадекларированную наличность.

Гражданка Туркменистана была признана виновной в незаконном перемещении через границу Евразийского экономического союза наличности в крупном размере. И на основании ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь женщине назначено наказание – штраф в 300 базовых величин (6 300 белорусских рублей). Хотя санкция предусматривает возмездие вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Наличные 88 500 долларов и 2 500 российских рублей изъяты в доход государства. А 10 000 долларов, разрешенные законодательством Таможенного союза к перемещению без декларирования в письменной форме, возвращены владелице.