Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке у Абрамовича 8 2.01.2017, 15:20

9,584

Музыкант исполнил песню Helter Skelter из Белого альбома ливерпульской четверки.

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни появился на новогодней вечеринке Романа Абрамовича.

Праздничный концерт проходил на французском острове Сен-Бартелеми. Маккартни вышел на сцену во время выступления группы The Killers и вместе с музыкантами исполнил песню Helter Skelter из Белого альбома ливерпульской четверки.

Видео с концерта появилось в фейсбуке The Killers.

Как пишет Billboard, выступление Пола Маккартни было «незапланированным».