Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке у Абрамовича

Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке у Абрамовича8
- 2.01.2017, 15:20
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Музыкант исполнил песню Helter Skelter из Белого альбома ливерпульской четверки.
Бывший участник The Beatles Пол Маккартни появился на новогодней вечеринке Романа Абрамовича.
Праздничный концерт проходил на французском острове Сен-Бартелеми. Маккартни вышел на сцену во время выступления группы The Killers и вместе с музыкантами исполнил песню Helter Skelter из Белого альбома ливерпульской четверки.
Видео с концерта появилось в фейсбуке The Killers.
Как пишет Billboard, выступление Пола Маккартни было «незапланированным».