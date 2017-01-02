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Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке у Абрамовича

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  • 2.01.2017, 15:20
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Музыкант исполнил песню Helter Skelter из Белого альбома ливерпульской четверки.

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни появился на новогодней вечеринке Романа Абрамовича.

Праздничный концерт проходил на французском острове Сен-Бартелеми. Маккартни вышел на сцену во время выступления группы The Killers и вместе с музыкантами исполнил песню Helter Skelter из Белого альбома ливерпульской четверки.

Видео с концерта появилось в фейсбуке The Killers.

Как пишет Billboard, выступление Пола Маккартни было «незапланированным».


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