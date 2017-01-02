закрыть
2 января 2017, понедельник, 17:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Немецкого активиста Лизеганга пустили в Беларусь

  • 2.01.2017, 15:23
  • 12,083

Выяснилось, что в ноябре штамп о запрете на въезд Лизеганга оказался якобы ошибкой.

В ноябре резонанс получила новость о том, что штамп «Въезд в Беларусь запрещен» на выезде из страны получил активист Немецко-белорусского общества Петер Лизеганг, пишет nn.by.

Это произошло после «Минского форума», встречи немецких и белорусских экспертов.

Выяснилось, штамп о запрете на въезд Лизеганг оказался ошибкой. Он без проблем получил белорусскую визу и 30 декабря приехал в Беларусь, чтобы отметить Новый год в нашей стране.

Лизеганг — фрилансер, он организует обучение журналистов из Восточной Европы в Германии, ранее организовывал чернобыльские и образовательные программы.

В ноябре «Минский форум» был проведен впервые после шестилетнего перерыва, на время которого немецкая сторона приостановила проведение мероприятий в знак протеста после погрома оппозиции в 2010—2011 гг.


Мнение

Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников
Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле