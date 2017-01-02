Немецкого активиста Лизеганга пустили в Беларусь 2.01.2017, 15:23

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Выяснилось, что в ноябре штамп о запрете на въезд Лизеганга оказался якобы ошибкой.

В ноябре резонанс получила новость о том, что штамп «Въезд в Беларусь запрещен» на выезде из страны получил активист Немецко-белорусского общества Петер Лизеганг, пишет nn.by.

Это произошло после «Минского форума», встречи немецких и белорусских экспертов.

Выяснилось, штамп о запрете на въезд Лизеганг оказался ошибкой. Он без проблем получил белорусскую визу и 30 декабря приехал в Беларусь, чтобы отметить Новый год в нашей стране.

Лизеганг — фрилансер, он организует обучение журналистов из Восточной Европы в Германии, ранее организовывал чернобыльские и образовательные программы.

В ноябре «Минский форум» был проведен впервые после шестилетнего перерыва, на время которого немецкая сторона приостановила проведение мероприятий в знак протеста после погрома оппозиции в 2010—2011 гг.