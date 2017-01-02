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Посольство Эстонии в Минске с 1 января стало контактным посольством NATO

  • 2.01.2017, 15:35
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Ранее контактным посольством Альянса в Беларуси было посольство Латвии.

На днях в посольстве Латвии в Беларуси состоялась торжественная церемония передачи мандата контактного посольства NATO от Латвии к Эстонии, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии, передает svaboda.org.

Контактные посольства не являются дипломатическими представительствами NATO в принимающей стране, но играют важную роль в распространении информации о Североатлантическом альянсе.

С начала 1990-х годов в NATO сформировалась сеть контактных посольств для содействия мероприятиям по линии партнерства и общественной дипломатии в странах-участницах Совета Евро-Атлантического партнерства, программ «Партнерство ради мира», «Средиземноморский диалог» и Стамбульской инициативы сотрудничества.

В каждой партнерской стране есть посольство одной из стран-членов NATO, которая выполняет роль контактного пункта для распространения информации о роли и направлениях политики Североатлантического альянса.

Посольство Эстонии будет контактным посольством NATO в Беларуси до 31 декабря 2018 года.


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