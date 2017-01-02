Видеофакт: Игрок «Арсенала» забил фантастический гол «ударом скорпиона» 7 2.01.2017, 15:39

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Оливье Жиру удивил болельщиков невероятным ударом пяткой.

Нападающий лондонского «Арсенала» и футбольной сборной Франции 30-летний Оливье Жиру забил фантастический гол. В матче чемпионата Англии в падении он нанес удар пяткой («ударом скорпиона»), и мяч влетел в ворота «Кристал Пэлас» рикошетом от перекладины. В итоге «Арсенал» выиграл со счетом 2:0.

В чемпионате Англии лидирует «Челси» — 49 очков, на втором месте находится «Ливерпуль» — 43, на третьем — «Арсенал», у которого 40 очков. Уже сегодня стартует 20-й тур.