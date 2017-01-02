Имущество «Сержа» выставлено на продажу 7 2.01.2017, 15:42

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ФОТО: VILEYKA-ONLINE.BY

С молотка уйдут 80 лотов, в том числе и два легковых авто компании-банкрота.

Имущество ООО "Серж" выставлено на продажу. Такая информация содержится в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве, которые размещены на сайте Верховного суда Беларуси, сообщает БелТА.

Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января 2017 года в Минске по улице Жилуновича, 2В.

Всего на продажу выставлено 80 лотов, в том числе легковой вагон Volkswagen Caravelle, легковой седан Mersedes-Benz S 550, административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование.

Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую цену.

В марте 2016 года экономический суд Минска принял к рассмотрению заявление компании "Серж" о признании ее экономически несостоятельной.

Судом было начато производство по данному делу. В результате ООО "Серж" было признано банкротом. Срок ликвидационного производства установлен до 19 сентября 2017 года.

Ранее в рамках дела о банкротстве ООО "Серж" было заявлено о реализации остатков готовой продукции на складе, а также сырья и материалов. В перечень компаний, имущество которых также выставлено на торги, вошли ЗАО "Белналадка", ЧТУП "БелСтаб", ООО "Мобил Дик", ООО "Белакватрейд-Сервис", ООО "Профмодуль-Фасад", ООО "Живая вода "Сож", ООО "СнабДиС" и др.