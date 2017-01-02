Минчанин: Лукашенко «хана» и он об этом знает 10 2.01.2017, 15:59

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Фото: AFP

В новом году белорусы желают Площади и перемен.

Что белорусы хотят себе в 2017-ом — с таким вопросом наши журналисты вышли на улицы Минска, передает belsat.eu.

Многие традиционно хочет счастья и здоровья, но есть и другие нужды у народа.

«Жыве Беларусь. Я хочу Площадь Кастуся Калиновского. И вы знаете, что это будет. Ведь человеку «хана» и он об этом знает. И он во любом случае в этом году уйдет, так что юбилей Октябрьской революции мы здесь проведем», — поделился желаниями прохожий.

«Нам хотелось бы перемен. Сами понимаете, ваш канал этому соответствует. Побольше счастья и денег», — говорит другой.

«Чтобы остановился непорядок, который происходит в мире», - говорит женщина.

«Чтобы мы как-то устроили экономику, и как страна жили самостоятельно. Не смотрели ни на Запад ни на Восток. Чтобы выживали, чтобы никто не мешал. Вашему каналу хочу финансирования», — высказывается мужчина.

«Стабильности», — еще одно популярное пожелание.