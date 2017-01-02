В Шабанах включили свет 2.01.2017, 16:39

Электроснабжение микрорайона Шабаны в Минске восстановлено.

Полностью восстановлено электроснабжение столичного микрорайона Шабаны, который сегодня днем был обесточен из-за аварии в местных электросетях (РЭС-1).

Как сообщалось ранее, электричество, в частности, с 11.35 отсутствовало в домах по улицам Ротмистрова, Бачило и Селицкого.

Как сообщили БелаПАН в Минских кабельных сетях, подача электроэнергии большей части потребителей возобновлена в 13.10. Немногим дольше оставались без электроснабжения еще несколько жилых домов микрорайона. В настоящее время все они также получают электричество.