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Американец выжил в ночном клубе Стамбула благодаря мобильному телефону

  • 2.01.2017, 16:59
Якоб Раак
Фото с сайта CNN Turk

Турист из США чудом выжил во время теракта в новогоднюю ночь в Турции.

Гражданин США Якоб Раак получил ранения, но остался жив в ходе теракта в стамбульском клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года благодаря тому, что пуля террориста попала в мобильный телефон американца и не задела артерию, сообщает tut.by со ссылкой на CNN Turk.

Раак приехал в Стамбул с друзьями праздновать свое 35-летие. Во время нападения стрелка он получил два ранения в ноги, но, по словам врачей, вторая пуля не пробила артерию только благодаря тому, что в кармане Раака лежал сотовый телефон, который затормозил пулю. В итоге Раак на носилках был вывезен из клуба и направлен в местную больницу.

«Ужасная трагедия. У вас прекрасная страна, но жаль, что есть такие люди, которые совершают такие ужасные теракты», — написал из больницы Раак.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.


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