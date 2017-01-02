Бобруйская ГАИ начала Новый год со скандала 5 2.01.2017, 16:48

Жители города возмущены методами, которыми милиция выполняет план по собиранию штрафов.

Нешуточные страсти в преддверии праздника развернулись вокруг стоянки, расположенной между железнодорожной и автобусной станциями. Фактически это единственная – и весьма тесная – площадка для парковки, обслуживающая два вокзала, пишет издание «Могилевский регион».

Бобруйчане возмущены тем, что им теперь негде припарковаться. Только оставишь автомобиль, чтобы проводить пассажира на поезд или автобус, как тут же приезжает эвакуатор ГАИ.

Дело в том, что долгое время в Бобруйске можно было останавливаться прямо на дороге вблизи от вокзала – места было много и никому машины не мешали. Но теперь там установлены запрещающие знаки. А автостоянка практически всегда целиком заполнена маршрутками.

Это, в свою очередь, происходит из-за того, что частных перевозчиков не пускают на пустующие автовокзальные перроны – конкуренция здесь очень жесткая. Под запрещающими знаками, конечно же, дежурит эвакуатор. И все в Бобруйске знают, что его вызывают работающие здесь таксисты, чтобы не подпустить уже своих конкурентов-нелегалов.

Наиболее откровенны бобруйчане в соцсетях. Больше всего их возмущает то, как работает госавтоинспекция. Запрещающие знаки в городе, отмечает один из водителей, может ставить только ГАИ, эвакуатор тоже принадлежит им. Получается, тихонько поставили знаки – и сразу туда эвакуатор на дежурство.

По мнению возмущенных бобруйчан, ГАИ таким образом решила «план по штрафам выполнить». Также они обращают внимание на то, что в городе на дорогах нет нормальной разметки, а на перекрестках в некоторых местах оставляют лишь два пешеходных перехода вместо четырех – тоже хорошие места для рейдов ГАИ. Как изменить эту ситуацию пока неясно. Очевидно, скандалы будут сотрясать Бобруйск и в новом году.