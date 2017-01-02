На Новый год в центре Варшавы разбили «золотой» Lamborghini 2.01.2017, 17:14

Итальянский суперкар проехал на запрещающий сигнал светофора.

2017 год начался для владельца «золотого» Lamborghini Aventador не очень радужно. 1 января он попал в аварию в центре Варшавы. Инцидент оказался запечатлен на видео. По словам очевидцев, итальянский суперкар проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке произошло столкновение с Honda Accord, сообщает onliner.by.

Владелец Lamborghini — житель Сан-Франциско. Он прилетел в Варшаву на Новый год (видимо, он выходец из Польши) и решил «красануться» на дорогой машине по новогоднему городу. Никто из людей, к счастью, не пострадал. А вот Aventador получил повреждения передней части. В частности, разбиты бампер, колесная арка, капот и оптика.