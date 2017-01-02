Васю Обломова удивили новые конфеты «Коммунарки» 2.01.2017, 17:30

Минская фабрика выпустила конфеты с двусмысленным текстом о выпускницах.

Минская кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты со странным текстом о школьницах на упаковке. Фотографию пачки конфет под названием «Заодно» опубликовал в своем в Твиттере известный российский исполнитель Вася Обломов.

На упаковке изображены две школьницы, за которыми следят двое мужчин. А текст описывает июньскую утро, когда недовольные заспанные прохожие встречают школьников, возвращающихся с выпускного вечера: «Впереди идет девушка, солнечная такая, сексуальная и смешная одновременно. Короткое школьное платье, белый бант в волосах. Идет босиком, а в руке, конечно, туфли на высоченных шпильках».

На сайте «Коммунарки» упомянутые конфеты размещены в разделе «Новинки».