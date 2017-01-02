В Витебске в 2,5 раза повысили налог на недвижимость 2.01.2017, 17:31

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От повышения налога освободили только спонсоров местного футбольного клуба.

Согласно решению Витебского городского совета ставки налога на недвижимость и земельного налога на территории Витебска (включая городской поселок Руба) увеличены до 2,5 раз, сообщают «Народные новости Витебска».

Налог на недвижимость (в том числе налог на недвижимость на незавершенное строительство) для организаций возрастет в 2,5 раза, а для организаций торговли коммунальной собственности Витебска, осуществляющих заготовку и хранение сельскохозяйственной продукции — в 1,25 раза.

Как и в прошлом году, увеличение ставок налога на недвижимость не коснется организаций-спонсоров футбольного клуба «Витебск», однако высвободившиеся средства они должны направить на развитие футбола и укрепление материально-технической базы клуба.

Физическим лицам налог увеличивают дифференцировано — за жилые дома, хозяйственные постройки, жилые помещения в многоквартирных домах и иные здания и сооружения, а также машино-места в зависимости от их оценочной стоимости и с учетом коэффициента качества среды и типа населенного пункта стоимостью:

до 10 000 рублей – в 1,8 раза;

от 10 000,01 до 13 000 рублей – в 2,0 раза;

от 13 000,01 до 16 000 рублей – в 2,2 раза;

от 16 000,01 до 19 000 рублей – в 2,4 раза;

от 19 000,01 рублей и свыше – в 2,5 раза.

При этом, если дома, квартиры или любые здания принадлежащие физическим лицам предназначены и (или) используются для предпринимательской деятельности, то налог на недвижимость увеличивается в 2,5 раза вне зависимости от стоимости постройки.

В 2017 году ставка земельного налога для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снова увеличивается в 2,5 раза, а для физических лиц – в 2 раза.

Эти коэффициенты не применяются:

к предприятиям торговли, обеспечивающие организацию питания в учреждениях общего среднего образования;

к организациям, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги для населения, в соответствии с указом № 604 «О мерах по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства»;

к государственным организациям и организациям, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) находятся в государственной собственности, осуществляющим городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении;

к организациям, находящиеся в коммунальной собственности города Витебска,

осуществляющим гостиничное обслуживание.

В тоже время к сдаваемым этими организациями в аренду помещениям увеличение ставок налога на недвижимость земельного налога применяться будет.