Сборную России лишат четырех медалей Сочи-2014 2.01.2017, 17:35

Российские лыжники могут быть дисквалифицированы на основании данных, указанных в докладе комиссии WADA Ричарда Макларена.

О будущей дисквалификации российских спортсменов сообщило финское издание Iltalehti со ссылкой на свой источник в МОК, передает РБК.

«Вероятно, Александр Легков и Максим Вылегжанин лишатся медалей», – цитирует источник внутри МОК Iltalehti.

Российские лыжники могут быть дисквалифицированы на основании данных, указанных в докладе комиссии WADA Ричарда Макларена. Они обвиняются в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. В случае если факт манипуляций будет доказан, результаты Легкова и Вылегжанина будут аннулированы.

Легков победил на Олимпиаде в Сочи в гонке на 50 км. Также он выиграл серебро в эстафете 4х10 км.

Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные олимпийские медали — на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4х10 км и в командном спринте классическим стилем.

В конце декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о временном отстранении от участия в международных соревнованиях шести российских лыжников. В их число, помимо Вылегжанина и Легкова, вошли Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.