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The Daily Mail: Тереза Мэй может упразднить палату лордов в случае препятствия Brexit

  • 2.01.2017, 17:37
Тереза Мэй
Фото: Getty Images

К таким действиям премьера призвал кабинет министров Великобритании.

Британские министры призвали главу правительства Терезу Мэй к решительным мерам, если члены палаты лордов станут препятствовать процессу выхода Великобритании из Евросоюза, утверждает таблоид The Daily Mail (перевод – kommersant.ru).

В кабмине уверены, что правительство должно быть готово к жесткому сопротивлению оппонентам Брексита, составляющим большинство палаты лордов, отмечает издание.

"В верхней палате должны осознавать, что если они встанут на пути (выхода Британии из ЕС — ред.), их ждет экзистенциальный кризис", — приводит таблоид слова неназванного британского министра.

Таким "кризисом" может оказаться реформа, которая упразднит или как минимум существенно сократит количество лордов и полномочия палаты.

Этот план прорабатывается в связи с рассмотрением в Верховном суде дела о Брексите, добавляет газета. Ожидается постановление, согласно которому 50-я статья Лиссабонского договора (о выходе страны-члена ЕС из состава союза) может быть активирована только с согласия обеих палат британского парламента.


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