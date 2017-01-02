В Беларусь идут снег и метели 2.01.2017, 18:00

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Температура воздуха в ближайшие два дня будет от 0 до минус 6 градусов.

Во вторник, 3 января, в Беларуси ожидаются снег, мокрый снег и слабая метель. На дорогах — гололедица. Ветер будет северо-западный, умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит от 0 до минус 6 градусов, сообщает БелТА со ссылкой на синоптиков.

Утром и днем 4 января почти по всей стране прогнозируется сильный снег. Возможное усиление ветра порывами до 15-21 метров в секунду. Сложные погодные условия сохранятся 5 января.