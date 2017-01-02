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В Германии соискатель убежища совершил самоподжог в супермаркете

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  • 2.01.2017, 18:02
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Фото: dpa

В супермаркете Гаймерсхайма 19-летний соискатель убежища из Афганистана совершил самоподжог.

Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Мотивы его действий устанавливаются, передает Немецкая волна.

В Гаймерсхайме (федеральная земля Бавария) на юге Германии 19-летний соискатель убежища из Афганистана в понедельник, 2 января, облил себя бензином и совершил самоподжог. Как сообщили в полиции, мужчина с тяжелыми ожогами доставлен в больницу.

Инцидент произошел в помещении супермаркета. По данным правоохранительных органов, у афганца был с собой нож, однако он не пустил оружие в ход. Канистру с бензином мужчина заранее приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются.


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