Десять белорусскоязычных мультфильмов, которые нужно увидеть каждому

Десять белорусскоязычных мультфильмов, которые нужно увидеть каждому3
- Сергей Гудилин, nn.by
- 2.01.2017, 18:19
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Воспитание любви и уважения к родному языку и культуре начинается с детства.
И большую роль в этом сейчас играют и медиа. Для детей такими медиа являются мультфильмы и живой язык родителей. И даже если в семье вы разговариваете по-русски, а переход на белорусский дается сложно — начинайте смотреть мультфильмы.
В интернете их насобиралось уже немало. Если показывать их хоть несколько раз в неделю маленьким белорусам и беларусочкам, то они уже никогда не забудут о существовании белорусского языка. А ниже для вас уже составлен небольшой «стартовый пакет». Приятного просмотра, и не забудьте поделиться этой статьей в соцсетях.
Беларускія прымаўкі. Абсолютно гениальное анимационное произведение как по форме, так и по содержанию. Анимация выполнена в стиле вытинанки, а сюжет построен на белорусских поговорках. Мульт интересен детям и взрослым всех возрастов. Автор идеи, сценарист и режиссер — Михаил Тумеля. «Беларусьфильм», 2008 год.
Піліпка. Это новое течение белорусской анимации. Произведение стало лауреатом нескольких премий и является образцом качественного белорусскоязычного продукта для маленьких зрителей. В основе сюжета — белорусская народная сказка. Режиссер — Татьяна Кублицкая.
Свінка Пэпа. Один из всемирно известных детских мультипликационных фильмов. Специальный белорусскоязычный дубляж сделала студия «Кінаконг». Более 20 серий размещено на YouTube-канале студии.
Дзед. Еще один качественный анимационный фильм киностудии «Беларусьфильм». Сюжет также построен по мотивам белорусской народной сказки. Сценарист и режиссер — Александр Ленкин.
Аблавушак. Польский анимационный фильм, который озвучен телеканалом «Белсат», в нем рассказывается о приключениях маленького медвежонка Аблавушка. Режиссеры — Януш Галевич и Бернард Дэц. Все серии лучше искать вручную, поскольку на YouTube «Белсата» их найти очень непросто.
Аповесць мінулых гадоў. Мультипликационный фильм киностудии «Беларусьфильм», рассказывающий о разных аспектах истории Беларуси. Фильм интересен детям от пяти лет и выше. Кроме фрагмента выше, в интернет на разных каналах выложено несколько частей — тут, тут, тут і тут. Автор идеи и руководитель проекта — Игорь Волчек.
Рыцар Пятрусь герба «Тры яблыкі». Французский анимационный фильм о приключениях рыцаря. Белорусскоязычный дубляж сделан телеканалом «Белсат». Большинство серий, а также очень много других белорусскоязычных мультфильмов, можно найти на этом YouTube-канале.
Пра рыцара, што нікога не баяўся. Олдскульный хоррор-мульт от «Беларусьфильма», сюжет которого чем-то напоминает Дон Кихота. Дети могут испугаться, но у всех нас в детстве были мультфильмы, которых мы боялись. Режиссер — А. Турова.
Сергей Гудилин, nn.by