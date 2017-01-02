Обама объявил дату выступления с прощальной речью 6 2.01.2017, 18:26

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Барак Обама

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Церемония обращения пройдет в родном штате действующего главы государства Иллинойсе.

Действующий президент США Барак Обама объявил о своем намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января. Заявление главы государства опубликовано на официальном сайте Белого дома, передает РБК.

Последнее официальное обращение к американцам Обама планирует совершить в штате Чикаго.

«Я воспринимаю это как возможность сказать «спасибо» всем вам за это удивительное путешествие, отметить направления, по которым вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать дальше», — написал президент.

Он подчеркнул, что традиция обращения президента к американскому народу при передаче полномочий следующему лидеру началась с Джорджа Вашингтона в 1796 году и уже на протяжении 220 лет сохраняется всеми руководителями США.

«С 2009 года мы сталкивались со многими сложностями, и они сделали нас сильнее, потому что нас никогда не отпускало убеждение, которое направляло нас со времен основания США, о том, что мы можем изменить эту страну к лучшему», — отметил американский президент.

Инаугурация избранного, 45-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия. На торжественной церемонии Обама официально передаст полномочия республиканцу.