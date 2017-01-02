Мазовская триада стартовала на «Дакаре» 4 2.01.2017, 18:38

11,319

Команда «МАЗ-СПОРТавто» ставит своей целью попасть в число лучших команд по результатам всего ралли-рейда.

Три боевых экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» благополучно прошли тестовые проверки, приняли участие в параде гоночных автомобилей и стартовали на международном ралли-марафоне «Дакар-2017». Впереди их ожидают около 9 тыс. км горных перевалов и изматывающего бездорожья, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды, сообщает charter97.org.

Тестовые проверки для белорусских гонщиков пришлись на 31 декабря. В результате Новый год команда встретила на автостоянке, организованной на территории военной базы. Вместо бокалов шампанского – бутылки с энергетическим напитком. От праздничного ужина решили отказаться – вся команда была занята подготовкой к гонке.

«Все устали от большого числа технических и административных процедур, которые предваряют ралли-рейд. К счастью, для нас они прошли благополучно. Боевые экипажи настроены на гонку, так что наступление Нового года как-то никто и не заметил», – рассказали в команде.

Традиционный подиум в этот раз прошел в Асунсьоне вдоль набережной реки Парагвай и собрал тысячи местных жителей и туристов. Гонщиков, в частности, приветствовал президент Парагвая Орасио Картес. «Для парагвайцев это стало продолжением новогодних гуляний – такого количества счастливых людей мы не встречали даже в Буэнос-Айресе», – отметили в «МАЗ-СПОРТавто». Пролога в этот раз не было – организаторы отказались от него после трагического инцидента в прошлом году, когда китайская гонщица не справилась с управлением и въехала в толпу людей.

Лидер команды Сергей Вязович вместе Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным стартует в гонке на 12-й позиции (гонщики получили 511-й номер). Экипаж Александра Василевского, Дмитрия Вихренко и Антона Запорощенко поедет 21-м под номером 522. С 29-й строчки начнет ралли 533-й экипаж, в который вошли пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Алексей Неверович.

Первый этап приведет гонщиков из Асунсьона в аргентинский городок Ресистенсия. После лиазона в 454 км экипажам предстоит преодолеть небольшой спецучасток протяженностью 39 км, который в том числе определит стартовые позиции на втором этапе.

В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Среди основных конкурентов белорусских «зубров» – КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra. Команда «МАЗ-СПОРТавто» ставит своей целью попасть в число лучших команд по результатам как всего ралли-рейда, так и отдельных этапов.

На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского поведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Гонка пройдет в Южной Америке по 14 января 2017 года и затронет территории сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. Гонщиков ожидают изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны.