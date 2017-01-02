Times: Литовцы готовятся противостоять России 6 2.01.2017, 18:46

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Количество добровольцев в Союзе стрелков Литвы выросло до 10,5 тысяч человек.

Журналист The Times Том Парфитт по приглашению Союза стрелков Литвы принял участие в учениях бойцов-добровольцев этой организации. Десять человек разного возраста в заснеженном лесу на краю Вильнюса отрабатывали засаду на случай «оккупации» со стороны путинской России, говорится в статье. Эти люди напомнили автору статьи о партизанах, которые боролись с советскими войсками в период с 1944 по 1953 годы.

«Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага», — пояснил 35-летний бизнесмен Мантас Раукис, занимающийся продажей подушек и одеял. Он также заявил, что вступил в Союз стрелков Литвы год назад из-за «крымской темы с русскими».

«Они нарушили международное правила и оккупировали часть Украины. И существует реальный риск того, что подобное может произойти и в Литве», — подчеркнул Раукис.

Как отмечает The Times (перевод – inosmi.info), на фоне обмена колкостями между Россией и Западом из-за проводимого обеими сторонами наращивания военного потенциала в Восточной Европе страны Прибалтики тихо готовятся к партизанской борьбе на тот случай, если они будут захвачены.

В армии Литвы всего лишь несколько тысяч солдат, в то время как у России на западе страны размещено порядка 300 тысяч военных, говорится в статье. В этом году в Польше и странах Прибалтике должны быть размещены 4 батальона НАТО численностью до одной тысяче человек каждый.

Как подчеркивается в статье, эти военные силы вряд ли серьезным образом изменят ситуацию, а это означает, что в случае нападения могут быть задействованы легко вооруженные мобильные подразделения, состоящие из нерегулярных войск.

Журналист The Times также побывал в штабе Союза стрелков Литвы, где пообщался со штабным офицером Довидасом Рогулисом. По словам последнего, после «захвата Россией Крыма» количество членов организации резко возросло. Так взрослых членов союза два года назад было менее 2 тысяч человек, а теперь уже 4500 человек. А численность молодежной организации за это время увеличилась с 5 тысяч до 6 тысяч человек.

Среди добровольцев Союза стрелков Литвы есть даже член литовского парламента, бывший министр иностранных дел страны Аудронюс Ажубалис, который вступил в эту организацию два года назад.

TASS/GETTY IMAGES

«Я вступил, чтобы быть вместе с другими людьми, которые готовы действовать в случае угрозы для нашей страны, — подчеркнул Ажубалис. — Разумеется, я не думаю, чтобы мы могли бы бороться также эффективно, как профессионалы, но мы могли бы исполнять наш долг в тылу, действуя как партизаны».

Бывший глава МИД Литвы также заявил: «После Крыма мы поняли: Россия разрушает послевоенную структуру безопасности, нужно что-то предпринимать, общество должно отреагировать». При этом Ажубалис выразил опасения по поводу того, что Москва может устроить своего рода провокацию в качестве «оправдания для начала конфликта».